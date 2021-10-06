شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات»: 42 % انخفاضا في متوسط تكاليف الاستيراد350 ريالا قيمة ثابتة لشهادة الإرسالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام الإدارة العامة لسلامة المنتجات في هيئة المواصفات عبدالملك التويجري أن منصة «سابر» أسهمت في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود لدى البنك الدولي، فحقق قفزة من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وذلك عبر عدة عوامل منها: انخفاض متوسط تكاليف الاستيراد بنسبة 42 % من 722 دولارا في 2019 إلى نحو 419 دولارا في 2020 - 2021، بالإضافة إلى تنظيم الوثائق المطلوبة إذ كانت في السابق تتجاوز عدد الوثائق الـ 31 ورقة وحاليا لا تتجاوز الـ 5 وثائق، مشيرا إلى أن تكلفة شهادة الإرسالية أصبحت ثابتة بقيمة 350 ريالا لا تعتمد على قيمة إجمالي فاتورة المنتجات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل بعنوان (دور سلامة المنتجات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، التي أقامتها غرفة عرعر بالتعاون مع هيئة المواصفات.

وبيَّن التويجري أن منصة «سابر» تهدف إلى تحسين تجربة الاستيراد والحصول على شهادات المطابقة والإرساليات المطلوبة في المملكة ورفع نسبة المنتجات المطابقة في المملكة لتصبح نسبة المنتجات المطابقة مع نهاية 2020 إلى 80.3 % بعد أن كانت في عام 2018 بقرابة 66.8 %.

وقال: إن منظومة اللوائح الفنية يتمثل دورها في جمع المعلومات والممارسات الإقليمية والدولية في مجال إعداد اللوائح الفنية، وإعداد دليل إصدار اللوائح الفنية للسنوات القادمة وفقا لذلك حسب الأولويات الوطنية، فيما تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وسلامة البيئة وتعزيز البنية الآلية للجودة وحماية الصناعة الوطنية، ودعم الاقتصاد.

وأشار التويجري إلى أن قياس مؤشرات سلامة المنتجات تم فيه إعداد دليل مؤشر سلامة المنتجات واعتماده، ثم تنفيذ الخطط السنوية لشراء عينات المنتجات المستهدفة من السوق واختبارها، ثم تحليل البيانات لقياس مؤشرات سلامة هذه المنتجات وفق الأولوية الوطنية والمؤشر العلم للسلامة، ويهدف هذا المشروع في الإسهام برفع مستوى سلامة المنتجات في الأسواق بالمملكة من خلال قياس مدى التزام التجار والمصنعين والموردين بتطبيق اللوائح الفنية على المنتجات في السوق.

وأضاف التويجري: إن مهام «مشروع راصد» مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة تشمل تأسيس منظومة عمل لتعزيز التكامل بين الأجهزة الوطنية مكوناً من 9 جهات حكومية لرصد حوادث المنتجات الاستهلاكية من خلال تطوير منصة إلكترونية بهدف تبادل المعلومات والإنذار بشأن تلك الحوادث لتلك المنتجات والمخاطر المصاحبة لها، مشدداً على ضرورة التعاون من قبل المستهلك في القضاء على السلع المقلدة والرديئة عبر عدم التعامل مع تلك السلع، وهناك قنوات تواصل واضحة لاستقبال الشكاوى والإبلاغ عنها.