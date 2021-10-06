شكرا لقرائتكم خبر عن «الفحص المهني»: بدء المرحلة الثالثة للتحقق من مهارات العاملين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل برنامج الفحص المهني التحقق من امتلاك العاملين في عدد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، تزامنا مع دخول البرنامج مرحلته الثالثة بدءا من شهر أكتوبر الحالي.

وتضم المرحلة الجديدة المنشآت المتوسطة التي يعمل بها أكثر من 50 عاملا إلى قائمة المنشآت المشمولة في البرنامج، بعدما ضمت في المرحلتين الأولى والثانية المنشآت العملاقة والكبيرة.

ويعمل البرنامج من خلال 34 مركزا لإلزام جميع المنشآت في المملكة بفحص العمالة في المهن المستهدفة، وتحقيق أهدافه في أن يكون مساهما رائدا في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، إضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل، إذ يسعى للتحقق من مهارات العاملين في 23 تخصصا تندرج تحتها 1099 مهنة حرفية تخصصية، خاصة أن عدد التخصصات التي تم إطلاقها حتى الآن بلغ 8 تخصصات يندرج تحتها 205 مهن حرفية تخصصية.

وكان البرنامج قد بدأ في يوليو الماضي عبر تخصصي (الكهرباء والسباكة)، وأضاف لاحقا 6 تخصصات جديدة مع بداية المرحلة الثانية هي: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان)، لتصل إلى 8 تخصصات.

وتسعى خطة «الفحص المهني» إلى إلزام المنشآت على 5 مراحل بشكل تدريجي، حيث بدأت أولى مراحلها مطلع يوليو الماضي مع المنشآت العملاقة التي يعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل، وشملت المنشآت الكبيرة التي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملاً بداية شهر سبتمبر الماضي، بينما تدخل مرحلتها الثالثة عبر إلزام المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وتسعى مطلع شهر نوفمبر القادم لإلزام المنشآت الصغيرة فئة (أ) والتي يعمل فيها من 6 إلى 49 عاملاً، وتختتم مراحلها الخمس بإلزام المنشآت الصغيرة فئة (ب) التي يعمل فيها من عامل إلى 5 عمال، في يناير من العام 2022.

يذكر أن البرنامج يعمل في مسارين؛ يهدف الأول لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يعمل المسار الثاني على فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية، ‏‎ويمكن للمنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونية وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة، ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز والتاريخ المحددين.