شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع «بتكوين» إلى 50 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أكثر من 50 ألف دولار بعد إعلان المحللين الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا كورب اعتبار البتكوين فئة جديدة من الأصول المالية التي يتم الاستثمار فيها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع سعر البتكوين اليوم يصل به إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر الماضي عندما سمحت السلفادور باستخدام العملة الرقمية المشفرة كعملة تداول قانونية.

وارتفع سعر البتكوين في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء بنيويورك بنسبة 8ر2% إلى 50354 دولار للوحدة الواحدة.

وأشار تقرير بنك أوف أمريكا إلى تزايد الحماس للعملة الرقمية في وول ستريت رغم الكثير من الجدل بشأنها. ففي الشهر الماضي أصدرت الصين حظرا شاملا على التعاملات بالعملة الرقمية. كما تجري أجهزة الرقابة المالية الأمريكية تحقيقا بشأن بعض أكبر التعاملات بالعملات الرقمية.