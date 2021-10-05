شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» يقفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ 2014 في حين قفزت عقود برنت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوت بعد أن تمسك تحالف أوبك+ لكبار المنتجين بزيادة إنتاجية مقررة بدلا من ضخ المزيد من الخام.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو 1.7 بالمائة، لتسجل عند التسوية 78.93 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة قفز الخام الأمريكي بأكثر من اثنين في المائة إلى 79.48 دولار وهو أعلى مستوى له في حوالي سبع سنوات.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.30 دولار، أو 1.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 82.56 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوت عند 83.13 دولار. ووسًع الخامان القياسيان مكاسبهما من جلسة الاثنين عندما قفز كل منهما بأكثر من اثنين في المائة.