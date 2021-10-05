شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 697.379 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 7 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تغلق 697 مليار جنيه البورصة تغلق 697 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 697.379 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 97.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1%، والعرب على 1.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 84.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.3 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 19.4 مليون جنيه، 472.5 ألف جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3602 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4557 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.566 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.22%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.45%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 41.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.86%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.806 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.94%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 36.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 64.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.05%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.64%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 43.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.90%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.