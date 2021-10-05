شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي لأقل من 6% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يتوقع انخفاضا طفيفا في النمو الاقتصادي العالمي في 2021 عن المعدل الذي توقعه في يوليو تموز، وهو ستة في المئة، مشيرة إلى المخاطر المقترنة بالديون، والتضخم، والآفاق الاقتصادية المتفاوتة في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وأضافت «جورجيفا» أن الاقتصاد العالمي يسترد حيويته لكن الجائحة ما زالت تحد من تعافيه، موضحة أن من بين التوقعات الواردة في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" المحدث الذي سينشر الأسبوع المقبل، أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات الناتج الاقتصادي قبل الجائحة بحلول 2022، أما معظم الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية فستحتاج إلى "سنوات أكثر بكثير" لتتعافى.

وأكدت قائلة: "نحن نواجه تعافيا عالميا ’أعرج’ بسبب الجائحة وأثرها، مضيفة:" نحن غير قادرين على المضي قدما بصورة صحيحة، الأمر كما لو أننا نسير وفي أحذيتنا حصى".