منصة خدمات استشارية لدعم المقاولين وملاك المشاريع والأفراد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين منصة «الخدمات الاستشارية» للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتسهم في التغلب على كثير من التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات عبر توفير منصة الكترونية متكاملة تجمع الاستشاريين والخبراء والمختصين، وتمنحهم إمكانية تقديم خدماتهم الاستشارية لكل من المقاولين وملاك المشاريع وكذلك الأفراد المهتمين في قطاع المقاولات، حيث سيتمكن الاستشاريون من جدولة جلساتهم وتقديم خدماتهم حضوريا أو عن بعد.

ومن التحديات التي تهدف الهيئة إلى التغلب عليها خلال المنصة: ضعف جودة تنفيذ المشاريع، الصعوبة في الحصول على الاستشارة والإرشاد اللازم في المجالات الإدارية والفنية ومجال البناء، ارتفاع تكلفة استشارة الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ضعف المهارات الإدارية والفنية اللازمة لتأسيس الشركات، ونقص الكفاءات في إدارة وتنفيذ المشاريع، وضعف البنية التقنية والتحتية لمنشآت القطاع وغيرها من التحديات.

ومن أهم فوائد الخدمات الاستشارية: رفع جودة تنفيذ المشاريع عبر تعزيز التنافسية ونشر المعرفة والوعي في قطاع المقاولات، تسهيل حصول المقاولين وملاك المشاريع والمهتمين على الإرشاد والاستشارة اللازمة عبر جمع الخبراء في منصة موحدة، إتاحة تقديم الإرشاد والاستشارة الكترونيا عن بعد إلى جانب رفع التنافسية بين مقدمي الخدمات، مما يقلل من تكاليف الحصول على الإرشاد والاستشارة، وذلك لجميع المستفيدين في مناطق المملكة، تمكين الأفراد المهتمين بقطاع المقاولات من تأسيس الشركات وإرساء المشاريع على يد أفضل الخبراء في القطاع، تقليص الفجوات الفنية والإدارية من خلال جمع خبراء من مجالات مختلفة مثل المالية وتخطيط المشاريع والتشطيب وغير ذلك من المجالات بقطاع المقاولات، تسريع عملية تطوير البنية التقنية والتحتية عبر الإسهام في جذب أحدث التقنيات والحلول، والإسهام في تطبيق أفضل الممارسات في القطاع.

منصة الخدمات الاستشارية







رفع جودة تنفيذ المشاريع عبر تعزيز التنافسية ونشر المعرفة بالقطاع



تسهيل حصول المقاولين وملاك المشاريع والمهتمين على الإرشاد والاستشارة



إتاحة تقديم الإرشاد والاستشارة الكترونيا عن بعد



رفع التنافسية بين مقدمي الخدمات، مما يقلل من تكاليف الحصول على الإرشاد



تمكين الأفراد المهتمين بقطاع المقاولات من تأسيس الشركات



تقليص الفجوات الفنية والإدارية



تسريع عملية تطوير البنية التقنية والتحتية



الإسهام في تطبيق أفضل الممارسات في القطاع



تهدف للتغلب على:





ضعف جودة تنفيذ المشاريع



صعوبة الحصول على الاستشارة



ارتفاع تكلفة استشارة الخبراء



ضعف المهارات الإدارية والفنية



نقص الكفاءات في إدارة وتنفيذ المشاريع



ضعف البنية التقنية والتحتية للمنشآت



تقديم الخدمات لـ:





المقاولين المسجلين عبر منصة مقاول



المقاولين غير المسجلين عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد



3 مجالات توفرها المنصة:





تندرج تحتها 18 مجموعة رئيسة



تندرج تحتها 94 خدمة استشارية فرعية



المجالات الثلاثة هي: