شكرا لقرائتكم خبر تعديل سمك الأعمدة وارتفاع الأسقف في متطلبات كود البناء السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بعض التعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية المتعلقة بالتصاميم السكنية للتسهيل على المكاتب الهندسية والمستفيدين.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن التعديلات الجديدة شملت متطلب سمك الأعمدة في المباني السكنية وارتفاع الأسقف، حيث أصبح عرض العمود (لا يقل عن 20 سنتمتر) بدلا من 25 سنتمترا، فيما أصبح ارتفاع الأسقف مفتوحا بدلا من تحديده بـ 3.65 أمتار.

وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات جاءت بناء على ما رصد عبر القنوات الاتصالية الرسمية المختلفة وورش العمل من تحديات واجهت المكاتب الهندسية والمستفيدين في تنفيذ التصاميم للمباني السكنية، مشيرة إلى أنه شارك في أعمال تحديث تلك المتطلبات فرق عمل بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة إضافة إلى الأمانات بمختلف مناطق المملكة.

يذكر أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص المتطلبات بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

متطلب سمك الأعمدة في المباني السكنية

قبل التعديل: 25 سنتيمترا

بعد التعديل: لا يقل عن 20 سنتيمترا

متطلب ارتفاع الأسقف في المباني السكنية

قبل التعديل: 3.65 أمتار

بعد التعديل: مفتوح