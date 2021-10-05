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وأوضحت الغرفة أن عدد طالبي العمل المسجلين في الموقع الالكتروني للمركز ولقاءات التوظيف حوالي 13284 طالب عمل، من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، مشيرة إلى أن عدد المنشآت التي استفادت من خدمات مركز التوظيف بلغ 43 مؤسسة.
وأكدت الغرفة على استمرار جهود مركز التوظيف في تأمين الفرص الوظيفية لطالبي العمل، من الكفاءات المهنية والمؤسسات، وذلك انطلاقا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
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