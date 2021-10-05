شكرا لقرائتكم خبر إدارة الأزمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إدارة الأزمات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أنهت خلال هذا الأسبوع أزمة 304 عاملين في إحدى شركات الاستثمار المتعثرة، بإلزام صاحب العمل بتسليم أجورهم المتأخرة خلال 10 أيام. وبلغ مجموع المستحقات 875 ألف ريال، منها أجور ومستحقات نهاية خدمة لـ 255 عاملا وافدا، و25 سعوديا، وإصدار خروج نهائي لعدد 24 عاملا.



كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.