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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة اجتمع عبر الاتصال المرئي، بوزير الدولة والحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان كيرياكوس بييراكيكس، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة كونها محورا رقميا لربط القارات الثلاث، وتطويع الممكنات الرقمية للمملكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.



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