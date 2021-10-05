مؤشر سوق الأسهم يصعد لـ11,555 نقطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد مؤشر الأسهم السعودية أمس 88.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11555.53 نقطة، وبتداولات 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم61 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم جدوى ريت السعودية، وسبكيم العالمية، والمجموعة السعودية، وسيرا، والتصنيع الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وعناية، والصادرات، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وساكو الأكثر انخفاضا .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسيرا، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وأسهم أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، والاتصالات السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.