شكرا لقرائتكم خبر مؤشر سوق الأسهم يصعد لـ11,555 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم61 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وكانت أسهم جدوى ريت السعودية، وسبكيم العالمية، والمجموعة السعودية، وسيرا، والتصنيع الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وعناية، والصادرات، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وساكو الأكثر انخفاضا .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسيرا، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وأسهم أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، والاتصالات السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم يصعد لـ11,555 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.