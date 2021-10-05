«الفحص المهني» يبدأ مرحلته الثالثة بإلزام المنشآت المتوسطة بالتحقق من مهارات عمالتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع دخول برنامج الفحص المهني لمرحلته الثالثة، بدءا من أكتوبر الحالي، يواصل البرنامج التحقق من امتلاك العاملين في عدد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها.

وتضم المرحلة الجديدة المنشآت المتوسطة التي يعمل بها أكثر من 50 عاملا إلى قائمة المنشآت المشمولة في البرنامج، بعدما ضمت في المرحلتين الأولى والثانية المنشآت العملاقة والكبيرة.

ويعمل البرنامج من خلال 34 مركزا على إلزام جميع المنشآت في المملكة بفحص العمالة في المهن المستهدفة، وتحقيق أهدافه في أن يكون مساهما رائدا في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، إضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل، حيث يسعى للتحقق من مهارات العاملين في 23 تخصصا تندرج تحتها 1099 مهنة حرفية تخصصية، حيث إن عدد التخصصات التي تم إطلاقها حتى الآن بلغت 8 تخصصات يندرج تحتها 205 مهن حرفية تخصصية.

وكان البرنامج قد بدأ في يوليو الماضي عبر تخصصي (الكهرباء والسباكة)، وأضاف لاحقا 6 تخصصات جديدة مع بداية المرحلة الثانية هي: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان)، لتصل إلى 8 تخصصات.

وتسعى خطة «الفحص المهني» إلى إلزام المنشآت على 5 مراحل بشكل تدريجي، حيث بدأت أولى مراحلها في مطلع يوليو الماضي مع المنشآت العملاقة التي يعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل، كما شملت المنشآت الكبيرة التي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملا في بداية سبتمبر الماضي، بينما تدخل اليوم مرحلتها الثالثة عبر إلزام المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، كما يسعى في مطلع نوفمبر القادم لإلزام المنشآت الصغيرة فئة (أ) والتي يعمل فيها من 6 إلى 49 عاملا، وتختتم مراحلها الخمس بإلزام المنشآت الصغيرة فئة (ب) التي يعمل فيها من عامل إلى خمسة عمال، في يناير من عام 2022.

يذكر أن البرنامج يعمل في مسارين، يهدف الأول منها لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

‏ويمكن للمنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الالكترونية https://svp.qiwa.sa/ وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز والتاريخ المحدد.

5 مراحل:

عدد المراكز المتاحة للفحص 34 مركزا

عدد التخصصات حتى الآن 8 تخصصات تندرج تحتها 205 مهن

برنامج الفحص المهني







يوليو 2021: المنشآت العملاقة (أكثر من 3 آلاف عامل)



سبتمبر 2021: المنشآت الكبيرة (500 إلى 2999 عاملا)



أكتوبر 2021: المنشآت المتوسطة (50 إلى 499 عاملا)



نوفمبر 2021: المنشآت الصغيرة فئة (أ) (6 إلى 49 عاملا)



يناير 2022: المنشآت الصغيرة فئة (ب) (عامل إلى خمسة عمال)



التخصصات هي: