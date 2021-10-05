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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مجموعة من مواقع الاحتياطات التعدينية للذهب التي ستخضع للاستكشاف بناء على ما قدمته الدراسات الجيولوجية في المملكة.

وبحسب تقارير الوزارة، فإن هناك احتمالات كبيرة لوجود الذهب في هذه المواقع، حيث كان من بين قرارات الوزارة مؤخرا تخصيص 12 موقعا للاحتياط التعديني لخام الذهب وهي المواقع التي تشهد حاليا أعمالا استثمارية من قبل عدد من الشركات المحلية والعالمية.

ووفقا للبيانات الرسمية، تبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة حوالي 6 مصانع بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال، في حين أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قرابة 477 رخصة كشف عن خام الذهب، ويبلغ عدد التراخيص الصادرة لقطاع الذهب قرابة 15 رخصة، بدأت بعضها عمليات الإنتاج، وبعضها الآخر تحت التطوير.

وتنقسم فئات المعادن الموجودة في المملكة إلى ثلاث فئات، وهي: فئة (أ)، وفئة (ب)، وفئة (ج)، حيث يندرج معدن الذهب تحت المعادن المصنفة في فئة (أ)، وتختلف خامات الذهب من موقع إلى آخر، حسب درجة تركيز المعدن في الخام، وحجم الرواسب المعدنية في الأماكن التي يوجد بها هذا المعدن، وذلك وفقا لنظام الاستثمار التعديني الجديد، ولائحته التنفيذية.

ويصل احتياطي السعودية من الذهب تحت الأرض قرابة 323.7 طنا .

المناجم:







منجم الدويحي الإنتاج 248,998 أوقية.



منجم الآمار الإنتاج 31,968 أوقية.



منجما بلغة والصخيرات إنتاجهما 78,524 أوقية.



منجم مهد الذهب الإنتاج 28,928 أوقية.



منجم السوق الإنتاج 20,928، أوقية.



منجم منصورة ومسرة الإنتاج 250,000 أوقية.



الذهب في السعودية:

العدد 6 مصانع لإنتاج السبائك

الاستثمار 7 مليارات ريال

تراخيص صادرة 15 رخصة

رخص كشف 477 رخصة