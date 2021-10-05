ربط فواتير المياه بشبكة «إيجار»

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وأوضحت «المياه الوطنية» و»الوطنية للإسكان» في بيان مشترك أن عملية الربط تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المؤجرين والمستأجرين من خلال الوسطاء العقاريين، وتسمح بشكل اختياري بنقل خدمات المياه من المؤجر إلى المستأجر وإصدار فاتورة المياه باسمه للوحدة العقارية، وتمكينه من سدادها بشكل مباشر دون العودة إلى المالك أو الوسيط خلال فترة العقد الإيجاري، حيث يشمل نطاق الخدمة المستأجرين السعوديين في جميع مدن المملكة.
ويهدف هذا التعاون بين «شركة المياه الوطنية» و»الوطنية للإسكان» إلى تمكين المستأجرين من إدارة خدمات المياه لمساكنهم، وتنظيم الاستهلاك، إضافة إلى التقليل من النزاعات المترتبة على الآلية السابقة في تحصيل الفواتير وسدادها عن طريق المؤجر أو الوسيط العقاري.
خدمة ربط عدادات المياه بعقود الإيجار:
نطاق الخدمة:
المستأجرون السعوديون في جميع مدن المملكة.
الأهداف:
- الارتقاء بجودة الخدمات للمستفيدين.
- السماح اختياريا بنقل خدمات المياه من المؤجر إلى المستأجر.
- إصدار فاتورة المياه باسم المستأجر للوحدة العقارية.
- تمكين المستأجر من سدادها بشكل مباشر دون العودة إلى المالك.
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