أخبار اقتصاد اليوم.. البترول: 10.5 مليار دولار استثمارات بالمنطقة الصناعية بالعلمين

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 5 – 10 – 2021، عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الآتى: -

البترول: المنطقة الصناعية بالعلمين تشهد حاليا مشروعات باستثمارات 10.5مليار دولار

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات "علمين" كشركة مساهمة مصرية، وأحد المشروعات الجديدة فى مجال صناعة البتروكيماويات، والتى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج ولأول مرة فى مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج، بالإضافة الى إنشاء قاعدة صناعية جديدة في هذه المنطقة الصناعية الواعدة تقوم على منتجات المشروعات من خلال تحفيز إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها محلياً وعالمياً، والعمل على إيجاد فرص جديدة للاستثمار وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم فى دعم وزيادة العائد الاقتصادى.

وأوضح الملا أن عقد جمعية شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات يُعد أحد ثمار جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات الاستراتيجية والحيوية، مؤكداً أن مردود المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها والتى ستقام على مساحة 1600 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة وباستثمارات تقدر بحوالى 10.5 مليار دولار لإنتاج 6 ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة وغير التقليدية والتى لا يتم إنتاجها محلياً، ستنعكس إيجايباً على منطقة العلمين الجديدة باعتبارها ظهير صناعى واعد لإقامة العديد من الصناعات الرئيسية والتكميلية وتحقق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة بالمنطقة.

الإسكان: طرح 6 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تعليمية وتجارية وإدارية بمدينة الشروق

أكد المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على المواقع المقترحة لطرح 6 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تعليمية وتجارية وإدارية بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بنظام التخصيص الفوري، بهدف دعم الخدمات لسكان المدينة، وتوفير متطلبات المستثمرين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الطرح يتضمن إتاحة قطعة أرض بمركز خدمات المجاورة الخامسة، المنطقة الأولى عمارات بنشاط تعليمى لإقامة مدرسة بمساحة 9694 متراً، بنسبة بنائية لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وبارتفاع بدروم وأرضى و3 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، كما تم إتاحة قطعة أرض بمركز خدمات المجاورة السادسة، المنطقة التاسعة عمارات بمساحة 933 متراً لإقامة نشاط حضانة، بنسبة بنائية لا تزيد على 30% من المساحة، بارتفاع دور أرضى ودور أول فقط، مع الالتزام باشتراطات مديرية الشئون الاجتماعية، وكذا طرح قطعتى أرض إحداهما بمركز خدمات المجاورة الأولى، المنطقة السادسة عمارات بمساحة 1992 متراً، والثانية بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بمساحة 1638 متراً بنشاط تجارى إداري بنسبة بنائية 30%، وبارتفاع بدروم ودور أرضى وأول وثانٍ وثالث .

الإسكان: 3.3 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة خلال الـ7 سنوات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى استثمارات مدينة أسوان خلال الـ7 سنوات الماضية (من عام 2014 وحتى نهاية يونيو الماضي)، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت حوالي 3.3 مليار جنيه، جاء ذلك خلال تفقده للمشروعات بمدينة أسوان الجديدة برفقة أشرف عطية، محافظ أسوان.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، واللواء أشرف عطية، بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، حيث أثنى الوزير على مستوى تنفيذ الأعمال، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والتنفيذ على أعلى مستوى، لهذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل فى محافظة أسوان.

التخطيط: مصر تعد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية متسقة مع رؤية 2030 المحدثة

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، السيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، بمشاركة وزراء وممثلي 42 دولة متوسطية.

وخلال كلمتها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في الجنوب منه تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بشأن سيناريو 1.5 درجة إلى أن الاحترار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي، حتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا المتمثل في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، متابعة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستمر في المعاناة من الآثار التي تتجاوز قدرتها على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في معدلات هطول الأمطار، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتطرفة، موضحة أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى انتكاس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس، مع الأخذ في الاعتبار كذلك بالأسباب الجذرية لظاهرة "الهجرة الناجمة عن تغير المناخ".

الضرائب: إلزام المتصرف بإخطار المأمورية بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية "أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (491 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى " فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر) .

وأكد عبد القادر أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر (إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية .

أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

تباينت بعض أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات البنوك صباحا، ليستقر سعر الدولار كما هو عليه بالأمس، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.

فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 21.16 جنيه للشراء، 21.37 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الذهب فى مصر اليوم.. وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام

تسجل أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا مع حدوث تذبذب في السعر العالمي للمعدن الأصفر من 1760 دولار وقت صياغة هذه السطور إلي 1754 دولار، ليستقر الذهب عند نفس مستويات ختام التداولات أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 يسجل 770 جنيها.

عيار 18 يسجل 660.25 جنيه.

عيار 24 يسجل 880.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6160 جنيها.