شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تتوج من «ذا جلوبال إيكونومكس» بجائزتي «أفضل تطبيق مبتكر» و«أفضل رئيس تنفيذي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتويجاً لجهودها في تطوير خدمات التأمين على المركبات بالمملكة

حصدت شركة نجم لخدمات التأمين جائزتين من مجلة "ذا جلوبال إيكونومكس" (The Global Economics)، عن فئتي "أفضل تطبيق مبتكر على الجوال" و"أفضل رئيس تنفيذي في قطاع التأمين" لرئيسها الدكتور محمد السليمان. وتعد هاتان الجائزتان اعترافاً بمسار نجم الرائد إقليمياً ودولياً في تطوير خدمات التأمين، وتتويجاً لدورها المتميز في تطوير هذه الخدمات على قطاع المركبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

ويأتي حصول نجم على جائزة "أفضل تطبيق مبتكر على الجوال" بعدما طبقت مجموعة من المعايير المدرجة، حيث تميز التطبيق بالإبداع والابتكار في كل خصائصه المتمثلة بالمفهوم، والتصميم، والتنفيذ والمحتوى. كما يوائم التطبيق أهدافه التي أطلق من أجلها، وأبرزها تسهيل وصول عملاء نجم إلى خدمات التأمين من خلال واجهة تطبيق سهلة الاستخدام. إضافة إلى ذلك، يمكّن التطبيق العملاء من الاستفادة من مجموعة خدمات نجم الرئيسية، والحصول عليها بكل مرونة، مما يلغي الحاجة إلى تواجد العميل الفعلي ضمن فروع الشركة، أو الانتظار لفترات طويلة لوصول نجم إلى موقع الحادث.

وفي موازاة ذلك، اختارت المجلة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع التأمين بالمملكة، لما حققه من تقدمٍ نوعي في مسار عمل الشركة وخدماتها بكفاءةٍ وتميز والأثر الإيجابي المباشر الذي انعكس على تطور صناعة التأمين في المملكة. وأعربت المجلة عن تطابق عناصر شخصية الرئيس التنفيذي مع المعايير الموضوعة من قبلها، حيث يتمتع بالجدية والوضوح في تحقيق الأهداف، وفعاليته في القيادة وترسيخ بيئة عمل إيجابية وداعمة ومشجعة للموظفين لتأدية أعمالهم. كما راعت الجائزة التركيز على تأثير هذا الأداء على مستوى صناعة التأمين والقدرة على خلق قيمة مضافة للعملاء والشركاء.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان أن «هاتين الجائزتين الجديدتين هما شهادة حقيقية بالتأثير الذي تحدثه نجم على صناعة التأمين في السعودية، ما يؤكد أيضاً نجاح فريق عمل نجم عبر استراتيجية «أساس» في تقديم مجموعة راقية من الحلول لجميع الشركاء في قطاع التأمين على المركبات». وشدد على أن «جائزتين بهذا المستوى الراقي ستدفعان موظفي نجم وقياديها إلى مواصلة العمل نحو تحقيق الرؤية الحقيقية للارتقاء بمستوى خدمات التأمين في جميع أنحاء المملكة من خلال انتهاج سياسة الرقمنة». وفي موازاة ذلك، أشار الدكتور السليمان إلى نجاح بيئة نجم العملية إلى رؤية الشركة التي تعتمد على العنصر البشري كركيزة أساسية لنجاحها، فضلاً عن المساهمة الاستباقية لكل فرد من أفراد عائلة نجم.

وكانت نجم قد كرست الرقمنة في استراتيجيتها «أساس» التي تنص على التزام الشركة الكامل بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، فضلاً عن أهداف التنويع الاقتصادي. وأضاف الدكتور السليمان: «تؤكد نجم حرصها الدائم على أن تكون رائدة في مجالها، مراعيةً أعلى معايير التميز في خدماتها عبر نهجٍ رقمي متكامل، بما يثري تجربة العملاء على مستوى المملكة».

تجدر الإشارة الى أن هذه الجوائز تضاف إلى العديد من الجوائز الأخرى التي حصلت عليها نجم تقديراً لإنجازاتها وأدائها المتميز على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث حصلت على جائزة «أفضل شركة تأمين في المسؤولية الاجتماعية للشركات»، وجائزة «التميز في التنفيذ التشغيلي المبتكر» في المملكة العربية السعودية لعام 2021 من مجلة Global Brands البريطانية الرائدة. كما سعت نجم خلال عام 2020 إلى بناء بنية تحتية رقمية تعزز الرقمنة في عملياتها، وذلك من خلال من خلال تصميم وبناء وإدارة تشغيل بنية تحتية حيوية لمركز البيانات الحاصل على شهادة Uptime Institute.