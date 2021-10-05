شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية وحيدة ببورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.77% رابحًا 88.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11555.53 نقطة، وتصدرت البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.02% خاسرًا 28.75 نقطة ليغلق عند مستوى 2783.39 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.31% خاسرًا 5.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1703.63 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.13% خاسرًا 9.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7688.54 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.77% رابحًا 88.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11555.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.28% رابحًا 67.36 نقطة ليغلق عند مستوى 23714.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 198.9 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.79%، أعقبه قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 1.56%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.9%، ثم قطاعي التأمين والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.41%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.03%، فيما تراجع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.01%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، 0.6%، على التوالي.

وقفز 61 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 4.26%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 4.04%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 2.70%، وتراجع 128 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.03%، ثم سهم "عناية" بنسبة 2.77%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 746.8 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.02% خاسرًا 28.75 نقطة ليغلق عند مستوى 2783.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.8 مليون سهم محققة ما قيمته 234 مليون درهم من خلال تنفيذ 3162 صفقة لعدد 35 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، وأخيرًا قطاعي العقارات والسلع بنسبة 0.16%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.27%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.83%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.12%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9 ملايين ورقة بقيمة 120.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.94%.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.13% خاسرًا 9.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7688.54 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.388 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 255.8 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 8254 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التأمين بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.01%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.74%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.71%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 12.03%، ثم سهم "شركة فودكو القابضة" بنسبة 9.52%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.83%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 8.97%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 5.63%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 360.3 مليون درهم.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.31% خاسرًا 5.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1703.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 520.1 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 31.56% بضغوط هبوط أسهم مصرف السلام-البحرين، البنك الأهلي المتحد، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.19%، 1.06%، 0.45%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.54%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 17.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.





بورصة الكويتوتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 1.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6876.67 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسرًا 8.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7488.28 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحًا 15.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5677.73 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% رابحًا 9.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5931.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 500.6 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.2 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.32%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.14%، 0.10%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 0.06%، 0.04%، على التوالي.