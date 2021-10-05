شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021، ببداية تعاملات اليوم بكافة البنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك الإسكندرية استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل شهد سعر الدينار الكويتى اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الانخفاض والارتفاع، وذلك ببداية تعاملات البنوك صباحا أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.21 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.24 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.89 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.