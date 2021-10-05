شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الأولى من ميكنة قيد الوفاة والميلاد بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل للإعلان عن بدء المرحلة الأولي من ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات وربطها بمنظومة تسجيل المواليد الوفيات بمكاتب الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية WHO

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى بيان لها إن تطوير نماذج إخطار قيد المواليد والوفيات بالمستشفيات والربط مع منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، جاء متسقًا مع سياسة الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكدت السعيد استمرار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تمُكِن العاملين في المنشآت الصحية من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه قال أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي إن البرنامج يأتي في إطار برتوكول التعاون القائم بين وزارتي التخطيط والصحة والذي يهدف لتحسين مستوي الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الخدمات الصحية الأولية لجميع المواطنين وكذلك ضمان جودة الخدمة المقدمة عن طريق ميكنة دورات العمل باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وبناء قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار، وكذلك تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية واعداد كوادر قادرة علي التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطور، وذلك بالإضافة إلي توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة عبر المحول الرقمي للحكومة المصرية G2G.

وتابع عبد الحفيظ أنه عند وضع التصور الأولي لتنفيذ البرنامج كان الهدف الرئيسي هو ربط قطاعات وزارة الصحة والسكان مع الجهات والوزارات الأخرى المعنية في هذا الشأن، والتطوير الدائم والمستمر في البرنامج والشراكة الدائمة لتوفر كافة البيانات الإحصائية الدقيقة لمتخذي القرار، مؤكدًا أن البرنامج يمثل ثمرة تعاون ممتد ومستمر، وجهد متواصل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان، متابعًا أن وفقًا لتوجيهات وزيرتي التخطيط والصحة فقد تم توفير الدعم للجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر كافة.

ويُشار إلى ان نتائج الشراكة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان فقد تم إمداد مكاتب الصحة بإجمالي (4600) بأجهزة ومعدات للمكاتب وربط جميع المكاتب بقاعدة بيانات موحدة لتسهيل عملية الادخال وربطها بالتطبيق الخاص بتسجيل المواليد الوفيات والذي يتم تطويره بصفة دورية بما يتناسب مع دورة العمل بالمكاتب.