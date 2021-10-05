شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل خدمات الصرف الصحى لـ85 منطقة ريفية ضمن "حياة كريمة" في أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية لمشروعات الوزارة بمحافظة أسوان، والتى يرافقه فيها، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولو الوزارة، بتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمركز كوم امبو، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان، ومرافقوهم، بمشروعات توصيل خدمات الصرف الصحي، والمشروعات الخدمية بقرية فارس، ودخلوا أحد المنازل المقرر إحلالها ضمن مشروع "سكن كريم"، وهو أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعبرت الأسرة القاطنة بالمنزل عن سعادتهم البالغة بمبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، والتى ستوفر لهم منزلاً لائقا، يضمن لهم الحياة الكريمة، والتقوا بأهالى القرية، واستمعوا إلى مطالبهم، ووعدوهم بالعمل على تحقيقها، حيث عبر أهالى القرية عن فرحهم بهذه الزيارة، وبمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قائلين: "اليوم عيد.. ربنا يخلي لنا الرئيس السيسي.. ونشكر سيادة الرئيس والحكومة".

واستمع الوزير إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الموقف التنفيذى لمشروعات مد وتدعيم مياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، والتى تبلغ تكلفتها بمركز كوم امبو 3 مليارات جنيه، وكذا استمع إلى شرح من مسئولى جهاز تعمير جنوب الصعيد، التابع للجهاز المركزي للتعمير، عن موقف المشروعات الخدمية، الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحدث مع العمال بالمواقع، وشكرهم على جهودهم في تنفيذ هذا المشروع القومي الهام لأهالينا بالريف المصري، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، والمشاركة بفخر واعتزاز فى النهضة العمرانية التى تشهدها مصرنا الحبيبة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك 25 منطقة ريفية بمحافظة أسوان، يقطنها نحو 285 ألف مواطن، تتمتع بخدمات الصرف الصحي، بما نسبته 32.7 ٪ من إجمالي سكان المناطق الريفية، بجانب (5 مناطق تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها وجار تسليمها - 6 مناطق جار العمل بها)، يقطنها 233 ألف مواطن، بما نسبته 26.8 ٪ من إجمالي سكان المناطق الريفية، بالإضافة إلى 72 منطقة ريفية فى 3 مراكز، يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومنطقتين تحت الدراسة بمركز إدفو، يقطنهما أكثر من 300 ألف مواطن، بما نسبته نحو 35 ٪ من إجمالي سكان المناطق الريفية.

كما أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، يتولى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، ومشروع "سكن كريم"، بناء على بيان المستحقين الذى يتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان، والذى يضم 9 وحدات محلية بها 26 قرية بخلاف التوابع، وتشمل هذه المشروعات المخططة والجارى تنفيذها، مجمعات خدمية وزراعية، ومراكز شباب، وكبارى سيارات، ونقاط إسعاف، ومجمعات ورش صناعية، وخدمات التضامن الاجتماعي، وشبكات الطرق الداخلية، وغيرها.