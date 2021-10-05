شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى ثباته اليوم الثلاثاء الموافق 5-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك كما كانت أسعاره أمس الاثنين بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعره فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات اليوم بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا سعره فى البنك الأهلى المصري لـ 18.12جنيه للشراء، و18.28 للبيع، مقابل سعره أمس الاثنين كان بـ 18.12جنيه للشراء، و18.28 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.21جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.