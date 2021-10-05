شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.. استقرار عالمي ومحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، والتي تشهد استقرارا ملحوظا حتي الآن في السوق المحلي عند 770 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وعلميا استقرت أسعار اونصة الذهب عند 1757 دولارا.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 يسجل 770 جنيها.

عيار 18 يسجل 660.25 جنيه.

عيار 24 يسجل 880.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6160 جنيها.

وتوقف مؤشر الدولار عن الارتفاع وهو ما سبب عودة الارتفاع لمؤشر الذهب مؤقتاً في بعض جلسات التداول مساء أمس، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيبدأ في خفض تدريجي للتحفيز هذا العام يبقي العملة الأميركية عند أعلى مستوياتها في عام، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي .

محللون بأسواق المعادن الثمينة أكدوا أن خفض البنك المركزي للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.