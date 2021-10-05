لأول مرة تعيين سيدة رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه فى حركة تغييرات تضم 13 اسما

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القاهرة - سامية سيد - المهندس ممدوح رسلان: تغيير رؤساء الشركات لتحسين الخدمات المقدمة وضخ دماء جديدة

عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (كفر الشيخ – أسوان - البحر الأحمر- الغربية - قنا – سيناء - بني سويف - المنيا- دمياط – سوهاج – الشرقية - الفيوم- أسيوط والوادى الجديد)، عبر تقنية الفيديوكونفراس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال المهندس ممدوح رسلان، أن انعقاد الجمعيات يأتى استجابة لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الارتقاء بمستوى أداء الشركات، وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، وتحقيق خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وكذا تجديد الدماء في المناصب القيادية، واكتساب المزيد من الخبرات، وتمكين الكفاءات من أبناء الشركات تولي المناصب القيادية.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال، ووافقت الجمعية على:

- تعيين المهندس أحمد سعيد عرفة رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، خلفا للمهندس سعيد بدة.

- تعيين المهندس رجب السعيد محمد على، رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، خلفا للمهندس ياسر الشهاوى.

- تعيين المهندسة دينا عمر سليمان رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، خلفا للسيد المهندس أحمد صحصاح

- تعيين المهندس خالد جمال الدين رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، خلفا للمهندس شاكر على القائم بتسيير الأعمال.

- تعيين المهندس شعبان محمد ابراهيم شعبان رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ خلفا للمهندس محمد مفتاح.

- تعيين المهندس يحى عبد المنعم عبد الرشيد، رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

- تعيين المهندس حمدى محمد ابراهيم شطا رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية خلفا للمهندس خالد جمال الدين القائم بتسييرأعمال الشركة.

- تعيين المهنس محمد عبد الجليل محمد النجار رئيس لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

- تعيين المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية.

- تعيين المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، خلفا للسيد المهندس حسن عبد الغنى القائم بتسيير أعمال الشركة.

- تعيين المهندس هشام درة رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد.

- تعيين المهندس رجب عرفة جمعة واعادة تشكيل مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

- تعيين المهندس محمد عيسى أحمد رئيسا رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحرالأحمر.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، وأعضاء الجمعية العمومية، الشكر للسادة رؤساء الشركات السابقين على الأداء المتميز والقيام بدورهم خلال فترة توليهم المنصب والتعاون مع الجهات التنفيذية المختلفة والعمل فى ظروف صعبة لتحسين الخدمات، والتطوير الذى تحقق فى ادارة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا على ضرورة استمرار العمل بنفس الكفاءة

وأكد رئيس الشركة القابضة، أن التغييرات تهدف إلى ضخ دماء جديدة والاستعانة بأبناء الشركات، مع الحرص على تمكين القيادات النسائية المتميزة لتولى المناصب القيادية ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة والقدرة على الإدارة بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة من المشروعات والأعمال المطلوب تحقيقها وإنجازها فى التوقيتات المحددة، لرفع كفاءة الأداء بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية الشركة والحرص على الارتقاء والنهوض بالقطاع معرباً عن أمله فى مزيد من التطور والتطوير لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين.