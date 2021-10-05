شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزيرة التخطيط.. اجتماع مجلس هيئة متحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بالدكتورة هالة السعيد على تشريفها، حيث أصبحت عضوا في مجلس إدارة هيئة المتحف بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، موجها الشكر لدعم وزارة التخطيط لهذا الصرح الثقافي الهام والآثار المصرية بصفة عامة.

ومن جانبها أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها بالتواجد والمشاركة بالمجلس؛ واصفه المتحف بالصرح العظيم والكبير وانه لشرف عظيم المساهمة والمشاركة في مجلس إدارته ووضع أي اضافه به.

وخلال الاجتماع قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، باستعراض عددا من الموضوعات المتعلقة بالموقف المالي للمتحف من عوائد وإيرادات، واستحداث وسائل جديدة للترويج للمتحف وربط طلاب المدارس والجامعات من جميع الفئات العمرية به، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والتوعوية والفنية للأطفال والكبار و ذوي الهمم التي يقوم المتحف بتنظيمها بصفة دورية لرفع الوعي السياحي والأثري لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل لتعليم الحرف اليدوية، وتدريب العاملين من المرممين والأثريين التي قام المتحف بتنظيمها خلال الفترة الماضية تجسيدا لدوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية.

كما تم مناقشة إمكانية عمل تذكرة مجمعة لزيارة المنطقة ككل لتضم زيارة المتحف و بحيرة عين الصيرة.