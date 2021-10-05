شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، تباينا ملحوظا ما بين الانخفاض والارتفاع، وذلك ببداية تعاملات البنوك صباحا أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.21 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.24 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.89 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين بكافة البنوك العاملة فى مصر.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى ثباته اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك كما كانت أسعاره أمس الاثنين بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعره فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.89 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.21 جنيه للشراء مقابل سعره أمس بـ 49.24 جنيه.

52.24 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.20 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.95 جنيه للشراء

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.50 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.16 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.