شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والسودان يشاركان فى معرض "تراثنا" لتشجيع التكامل الاقتصادى الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الثالث على التوالى، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المملكة الأردنية الهاشمية والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

وتنطلق فعاليات المعرض يوم السبت القادم 9 أكتوبر ولمدة أسبوع، بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن مشاركة الأشقاء العرب في المعرض السنوي للحرف التراثية "تراثنا"، تعكس الإرادة السياسية التي تهدف لتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين مصر والدول العربية وتبادل الخبرات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة حيث تتيح مشاركة هذه الدول في المعرض الفرصة لتشجيع التبادل التجارى بين أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر وفي هذه الدول، ومساعدتهم على الانفتاح على أسواق تصديرية جديدة مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.

أوضحت "جامع" أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا ليصبح تجمعا محليًا وإقليميًا يضم عدد كبير ومتنوع من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وترفيهية على حد سواء.

أشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن إدارة المعرض خصصت أجنحة متميزة لمنتجات الأردن والسودان الفنية والتراثية التي تعبر عن المواريث الثقافية والحضارية والفولكلورية لهذه البلدان ومنها المنتجات التراثية المصنعة من الأخشاب والعاج والجلود السودانية، بجانب المشغولات اليدوية ومستحضرات التجميل الطبيعية المعروفة في الأردن.