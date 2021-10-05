شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات اليوم بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا سعره فى البنك الأهلى المصري لـ 18.12جنيه للشراء، و18.28 للبيع، مقابل سعره أمس الاثنين كان بـ 18.12جنيه للشراء، و18.28 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.21جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل تباينت بعض أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات البنوك صباحا، ليستقر سعر الدولار كما هو عليه بالأمس، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.21جنيه للشراء.

18.32جنيه للبيع.

18.29جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.28 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.12جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.12جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.12جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.12 جنيه.

18.29جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.11جنيه للشراء.

18.30جنيه للبيع.

18.31 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.15 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.15 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.17 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.