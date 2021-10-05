شكرا لقرائتكم خبر عن 16.37 مليار ريال قيمة مشتريات الأجانب في «تداول» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف التقرير الشهري للسوق المالية السعودية «تداول»، عن أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بلغت نحو 147.86 مليار ريال، بانخفاض قدره 4.05 %، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 10.071.02 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 2.46 % على أساس شهري.

وأشار التقرير إلى أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر السعودي، بلغ خلال تلك الفترة نحو 129.89 مليار ريال، بنسبة 87.85 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 131.23 مليار ريال تمثل ما نسبته 88.75 % من إجمالي عمليات البيع، لافتا إلى أن قيمة ملكية المستثمر السعودي شكلت ما نسبته 96.52 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بارتفاع نسبته 0.01 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

ولفت التقرير إلى أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الخليجي بنهاية سبتمبر الماضي، بلغ، 1.60 مليار ريال، بنسبة 1.09 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.70 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.15 % من إجمالي عمليات البيع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الخليجي فقد شكلت ما نسبته 0.51 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.004 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي، بلغ 16.37 مليار ريال تمثل ما نسبته 11.07 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.93 مليار ريال تمثل ما نسبته 10.10 % من إجمالي عمليات البيع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الأجنبي، فقد شكلت ما نسبته 2.97 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.01 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق الموازية «نمو» للشهر المنتهي في 30 سبتمبر 2021، بلغت 1.277 مليار ريال، بارتفاع نسبته 32.52 %، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 15.255.38 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 2.33 % مقارنة بشهر أغسطس 2021.

وقال التقرير: إن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر السعودي بلغ خلال هذه الفترة 1.222 مليار ريال تمثل ما نسبته 95.69 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.232 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.51 % من إجمالي عمليات البيع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر السعودي فقد شكلت ما نسبته 99.25 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.28 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأضاف التقرير، أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الخليجي بلغ خلال هذه الفترة 19.10 مليون ريال تمثل ما نسبته 1.50 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.73 مليون ريال تمثل ما نسبته 1.15 % من إجمالي عمليات البيع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الخليجي، فقد شكلت ما نسبته 0.17 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021 بارتفاع نسبته 0.12 %، مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الأجنبي في «نمو» بلغ خلال الفترة المذكورة 35.92 مليون ريال، تمثل ما نسبته 2.81 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 29.87 مليون ريال تمثل ما نسبته 2.34 % من إجمالي عمليات البيع، لافتا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الأجنبي، فقد شكلت ما نسبته 0.58 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 30 سبتمبر 2021 بارتفاع نسبته 0.16 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.