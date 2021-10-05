شكرا لقرائتكم خبر عن 16.37 مليار ريال قيمة مشتريات الأجانب في «تداول» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
وأشار التقرير إلى أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر السعودي، بلغ خلال تلك الفترة نحو 129.89 مليار ريال، بنسبة 87.85 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 131.23 مليار ريال تمثل ما نسبته 88.75 % من إجمالي عمليات البيع، لافتا إلى أن قيمة ملكية المستثمر السعودي شكلت ما نسبته 96.52 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بارتفاع نسبته 0.01 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
ولفت التقرير إلى أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الخليجي بنهاية سبتمبر الماضي، بلغ، 1.60 مليار ريال، بنسبة 1.09 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.70 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.15 % من إجمالي عمليات البيع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الخليجي فقد شكلت ما نسبته 0.51 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.004 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وأوضح التقرير أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي، بلغ 16.37 مليار ريال تمثل ما نسبته 11.07 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.93 مليار ريال تمثل ما نسبته 10.10 % من إجمالي عمليات البيع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الأجنبي، فقد شكلت ما نسبته 2.97 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.01 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق الموازية «نمو» للشهر المنتهي في 30 سبتمبر 2021، بلغت 1.277 مليار ريال، بارتفاع نسبته 32.52 %، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 15.255.38 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 2.33 % مقارنة بشهر أغسطس 2021.
وقال التقرير: إن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر السعودي بلغ خلال هذه الفترة 1.222 مليار ريال تمثل ما نسبته 95.69 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.232 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.51 % من إجمالي عمليات البيع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر السعودي فقد شكلت ما نسبته 99.25 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.28 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وأضاف التقرير، أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الخليجي بلغ خلال هذه الفترة 19.10 مليون ريال تمثل ما نسبته 1.50 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.73 مليون ريال تمثل ما نسبته 1.15 % من إجمالي عمليات البيع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الخليجي، فقد شكلت ما نسبته 0.17 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021 بارتفاع نسبته 0.12 %، مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وأشار التقرير إلى أن مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الأجنبي في «نمو» بلغ خلال الفترة المذكورة 35.92 مليون ريال، تمثل ما نسبته 2.81 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 29.87 مليون ريال تمثل ما نسبته 2.34 % من إجمالي عمليات البيع، لافتا إلى أنه بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الأجنبي، فقد شكلت ما نسبته 0.58 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 30 سبتمبر 2021 بارتفاع نسبته 0.16 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.