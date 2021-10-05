انهيار «فيس بوك» يُلقي بظلاله على كبرى شركات التكنولوجيا.. والخسائر «فادحة»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسهم كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة تعرضت "لخسائر فادحة"، حيث انخفضت القيمة السوقية لها بمليارات الدولارات، وذلك بعد العظل المفاجئ الذي ضرب عملاق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتطبيقات آخرى.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، في تقرير لها، بأن شركة شركة "فيس بوك" هي أكبر الخاسرين، حيث أنهى السهم تعاملات أمس على تراجع بنسبة 4.89% عند 323.23 دولار، وسجل السهم أكبر انخفاض في ما يقرب من عام.

وجاء تراجع السهم بعد عطل مفاجئ ضرب خدمات "فيس بوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" و"ماسنجر"، حيث لم يتمكن أكثر من مليار مستخدم في العالم من الوصول إلى حساباتهم.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن الخسائر طالت ايضاً شركات التكنولوجيا والإنترنت الأخرى، إذ تراجع سهم شركة "ألفابت" (جوجل) بنسبة 2.11%، والعملاق الأمريكي "أبل" بنسبة 2.46% و"أمازون" بنسبة 2.85%، فيما خسرت شركة "مايكروسوفت" 2.1%.

كما أغلقت بورصة "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس، إذ تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وهبط مؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 2.14% إلى 14255.49 نقطة.