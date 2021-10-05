بالأرقام.. كم خسرت فيس بوك بعد «الانهيار الكبير» حول العالم لـ 6 ساعات؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تسبب العطل المفاجئ في خدمات "فيس بوك" و"واتس آب" و"ماسنجر" و"انستجرام" شركة فيس بوك نحو 164 ألف دولار خسائر في الدقيقة الواحدة، ما يقارب 60 مليون دولار إجمالا.

ضرب عطل كبير مساء الإثنين، منصات "فيسبوك" و"ماسينجر" و"واتساب" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، ما أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي لقرابة 7 ساعات متواصلة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -أثناء الانقطاع- أن شركة "فيسبوك" قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وأبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم لفيسبوك عن وجود مشكلات في الوصول إلى التطبيق منذ الساعة 11:54 صباحًا في نيويورك، وفقًا لموقع داونديتكتور، وأبلغ ما لا يقل عن 98 ألف شخص أنهم واجهوا مشكلات مع تطبيق إنستجرام في حين أبلغ 35 ألف شخص عن مشكلات في واتساب.

وذكرت وسائل إعلامية أن أسهم الشركة شهدت انخفاضاً قدر بأكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما كلف هذا الانقطاع المؤسس مارك زوكربيرج خسائر شخصية بنحو 6 مليارات دولار.

وهبطت أسهم "فيس بوك" بنسبة 4.89% صباح الاثنين، بعد مقابلة بثتها "60 Minutes" في وقت متأخر من يوم الأحد مع موظفة سابقة بشركة "فيس بوك" السابق فرانسيس هوجن.

وقالت هوجن إن "فيس بوك" كان يضع الأرباح على الأمان عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة على نطاق واسع، وأنه كان يخدع المستثمرين بشأن كيفية تعامله مع المشكلات.

وبعد ساعات من تلك المقابلة، توقف عمل "فيس بوك"، حيث لم يتمكن ملايين المستخدمين من استخدام التطبيق الخاص بفيس بوكن بجانب "إنستجرام" و"واتس آب".

وي الوقت الذي بدا فيه أن الانقطاع قد انتهى، فإن تداعيات "الانهيار" لم تنته، حيث نشرت وسائل إعلامية أرقاماً أولية للانقطاع وما قد يكلفه.

وبحسب ما ذكر موقع "Downdetector"، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، فإن الانقطاع كان غير مسبوق.

وصرح كبير مسئولي التكنولوجيا في الشركة الأم "Ookla" بأنه تعقب أكثر من 14 مليون تقرير مشكلة ناجمة عن انقطاع الخدمة بحلول الساعة 6:30 مساء.

وبالنظر إلى عائدات "فيس بوك" لعام 2020 البالغة 85.97 مليار دولار، كلّف انقطاع الخدمة أمس الإثنين الشركة في المتوسط ​​163.565 دولاراً في الإيرادات كل دقيقة، أي نحو 60 مليون دولار على أساس أكثر من 6 ساعات من التوقف.

وهذه الإيرادات هي تغيير بسيط مقارنة بحجم رأس المال السوقي الذي خسرته الشركة يوم الاثنين.

كما تراجعت أسهم شركة "فيس بوك" بنسبة 4.9%، أي خسارة قدرها 47.3 مليار دولار في القيمة السوقية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد خسر المؤسس والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، الذي يمتلك 14% من أسهم الشركة، حوالي 6 مليارات دولار، مما أدى إلى انخفاضه من خامس أغنى شخص في "فوربس" إلى السادس، بعد لاري إليسون مؤسس "Oracle Corp. ORCL"، بنسبة 0.53%.

وبعد هذا التراجع، قد يلغى النادي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار عضوية "فيس بوك"، إذ أن الشركة التي انضمت في البداية إلى نادي 1 تريليون دولار إلى جانب Apple Inc، Microsoft Corp ،Amazon.com ،Alphabet Inc، أصبحت بعد الانقطاع قيمتها أقل من 80 مليار دولار أمريكي عن الحد الأدنى.

وفي الـ 22 من سبتمبر انخفض "فيس بوك" إلى أقل من 1 تريليون دولار، إلا أنه بعد انهيار الإثنين وصل تقييمه إلى 919.79 مليار دولار.