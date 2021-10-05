شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة لتحسين جودة المياه وتطوير مصادر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 900 مليار جنيه مصري لمجالات تحسين جودة المياه، والحفاظ على المياه، وتطوير مصادر جديدة للمياه.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية لتحديث وإعادة تأهيل نظام الري، اعتماد الدولة على نظم جديدة منها التحول إلى المحاصيل ذات الكفاءة المائية، وتبطين قنوات الري، بالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلاً عن تعزيز حصاد المياه وتخزينها وتحلية المياه. وتساهم هذه الجهود أيضًا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين.

وعملت الحكومة على تحسين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي يعت الحكومة المصرية منذ عام 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافًا واستدامة، وفي عام 2020 وصلت تغطية مياه الشرب المدارة بأمان إلى حوالي 99٪ من المواطنين.