شكرا لقرائتكم خبر عن 216.8 مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة خلال العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة على تنفيذ العديد من التدخلات الخدمية والاجتماعية، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

فإن المشروع يستهدف تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الأراضي لإقامة مشروعات مثل محطات التنقية، ومحطات المعالجة، لزيادة عدد القرى المخدومة بتلك الخدمات في الريف المصري.

وعن المشروعات التى سيتم تنفيذها فى المراكز المستهدفة تستهدف إقامة 188 مدرسة جديدة، وصيانة 1227 مبنى تعليميا، كما سيتم تنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة، وذلك في إطار الوصول بالخدمات إلى المواطنين في القرى وتخفيف الأعباء عنهم، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع، وإنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبري، من بينها كباري للسيارات وأخرى للمشاه، والتعامل بالرصف ورفع الكفاءة لنحو 2045 طريقاً بطول 1404 آلأف كم، إلى جانب تنفيذ 891 مركز شباب و 149 ملعبا، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز 22 مستشفى، وانشاء وتطوير ورفع كفاءة 1274 مركزا ووحدة صحية، و 381 نقطة إسعاف.

وعن المرحلة الثانية من حياة كريمة، فبدأت اعمالها في أكثر من نصف المراكز، بواقع 57.7% أي 30 مركزا في 20 محافظة، وبدأ التنفيذ في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز وإنشاء المدارس، وتوفير أراضٍ لمجمع الخدمات.

تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 1376 قرية بـ51 مركزا في 20 محافظة، حيث يستفيد من المرحلة الثانية مبادرة حياة كريمة نحو 18.4 مليون مستفيد.

واعتمدت وزارة التخطيط 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021، للعمل بشكل مباشر على 13 محورا: الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، يتضمن مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 102.5 مليار، وشبكات توزيع الكهرباء وجار تخفيض التكلفة المطلوبة لـ20 مليار جنيه بدلا من 31، و شبكات الاتصالات بتكلفة مطلوبة 5.6 مليار جنيه، وشبكات الغاز بتكلفة 17 مليار جنيه، أما مشروعات رصف الطرق والكباري 12.2 مليار جنيه.

وبدأ العمل بمشروعات شبكات الصرف الصحي في 18 محافظة بإجمالي 30 مركزا، ومشروعات مياه الشرب في 12 محافظة باجمالي 16 مركزا، ومشروعات الأبنية التعليمية بدأت في 15 محافظة بإجمالي 23 مركزا، ومشروع تطوير الوحدات الخدمية، تم العمل في 12 محافظة بإجمالي 15 مركزا، ومشروعات الغاز في 4 محافظات بإجمالي 5 مراكز، ومشروعات الطرق والكباري بدء العمل في محافظة بإجمالي مركز واحد فقط.