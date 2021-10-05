شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات الولايات المتحدة مـن الـنفط الخـام 3.9 % لتصل ل 6.3 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكيـة مـن الـنفط الخـام خـلال شهر أغسطس 2021 بنسبة 3.9 % لتصل إلى حوالي 6.3 مليون برميل يوميا ، بينمـا ارتفعت صـادراتها مـن الـنفط الخـام بنسبة 9.8% لتبلغ حوالي 3 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2021.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة 2.7 % لتصل إلى حوالي 2.6 مليـون برميل يوميا ، بينمـا انخفضـت صـادراتها مـن المنتجـات النفطية بنسبة 3.3 % لتبلغ حوالي 5.4 مليون برميل يوميا .

وذكر التقرير، انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصـادي والتنميـة خـلال شـهر أغسطس 2021 بمقدار 14 مليون برميـل مقارنـة بالشهر السابق ليصـل إلـى حـوالي 2836 مليون برميل ، كما انخفـض المخزون الإستراتيجي بمقدار 9 مليـون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1805 مليون برميل .