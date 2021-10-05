شكرا لقرائتكم خبر عن تركيز الدولة على المشروعات الغذائية في سيناء يدعم التنمية في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد ذكرى، عضو جمعية مستثمرى سيناء، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن ما تشهده سيناء من مشروعات تنموية هائلة، يؤكد توجه الدولة نحو تنميتها بشكل كامل، خاصة مع الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أضاف محمد ذكرى لـ"الخليج 365"، إن أهم ما يميز تنمية سيناء الاهتمام بالصناعات الغذائية، سواء فيما يتعلق بالمشروعات الزراعية المتنوعة في التجمعات البدوية، أو في المزارع السمكية على قناة السويس، وشاطئ البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بحيرة البردويل ، لافتا أن تلك المشروعات بمثابة الأمن الغذائي ليس فقط لأبناء سيناء بل لمصر كلها خلال السنوات المقبلة.

أشار عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن شمال سيناء تمتلك ثروات هائلة من الملح، متمثلا في ملاحة سبيكة، وهى من أكبر وأنظف الملاحات المصرية، التي تتطلب جهودا كبيرة لتنميتها والتركيز على القيمة المضافة للملح بدلا من تصديره خام عبر ميناء العريش أو غيره من الموانئ خارج شمال سيناء، ولا سيما أن هناك العديد من مصانع وشركات الملح المصرية المتميزة عالميا في التصدير، وهو ما يفتح المجال لدخول شركات صغيرة ومتوسطة فى تلك الصناعة .

أضاف أن إنتاج وتكرير ملح الطعام والملح الصناعى من المشروعات الواعدة، والتي يتم تصديرها سواء من سيناء لدول أوروبا ، وأفريقيا، أو من منطقة سيوة بمطروح وغيرها من مناطق الملح في مصر ، مشيدا بجهود الدولة في استغلال تلك الثروات عبر الشركات الوطنية.