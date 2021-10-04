شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 8 شركات 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، توقيع التزام مالي على 8 شركات بقيمة 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها، إذ تم تغريم 5 شركات وهي الصناعات الغذائية العربية-دومتي، جولدن بيراميدز بلازا، نايل سيتي للاستثمار، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، جهينة للصناعات الغذائية، 5 آلاف جنيه لكل شركة لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وغرمت اللجنة، شركتي الشمس للإسكان والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 46 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتوقيع التزام مالي على شركة الأهرام للطباعة والتغليف بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 و 50 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة الأهلي للتنمية والاستثمار بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.