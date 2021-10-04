شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 8 شركات 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر
وغرمت اللجنة، شركتي الشمس للإسكان والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 46 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتوقيع التزام مالي على شركة الأهرام للطباعة والتغليف بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 و 50 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة الأهلي للتنمية والاستثمار بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.