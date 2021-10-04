شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الأمم المتحدة : مصر حققت تجربة عمرانية فريدة خلال فترة قصيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عرفان علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، أن مصر حققت تجربة عمرانية فريدة فى فترة قصيرة ، وذلك منذ عام ٢٠١٤ وحتي الان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية .

وأضاف أن وزارة الإسكان، نجحت في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل ولكافة الفئات ، موضحا أن جائزة الأمم المتحدة تقدم لها نحو ١٧٠ دولة ، واستطاعت هيئة المجتمعات العمرانية ان تحصل بجدارة علي جائزة الافضل، موضحا ان هذه الجائزة تعد جائزة رفيعة المستوي وتقدم لاول مرة لدولة مصرية.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ، قد أكد إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

وقال الوزير: تلقينا خطابا من مكتب المدير التنفيذى لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، من بين 170 ترشيحا من العديد من البلدان، من قبل لجنة الاختيار للجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: طبقا للخطاب الوارد إلينا سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمى للبرنامج فى العاصمة الكاميرونية "ياوندى"، فى الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر إلى "ياوندى"، لتلقى هذه الجائزة المرموقة.

وتوجه وزير الإسكان بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، على ما يبذلونه من جهود غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، حيث تُعد الهيئة ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، مؤكدا أن الهيئة طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا، فبينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 عن 7 مليارات جنيه، أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية تبلغ نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنويا فى مشروعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة.