شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية إيطالية لتطوير قطاع الجلود ووفد متخصص يزور غرفة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، وفدا إيطاليا متخصصا في قطاع الجلود، على رأسه "جياني سكوبوني – رالف اربيد- فرانكو كافارا- اندريا سيولي- باولو جيريلي – اشرف ارميا"، لبحث سبل التعاون في الفترة القادمة، لتطوير هذا القطاع من خلال الاستفادة من الخبرات المتبادلة.

ورحب محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس الشعبة، بأعضاء الوفد ناقلا لهم ترحيب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة مشيرا الي ان هذا اللقاء يستهدف زيادة التعاون المشترك من اجل تطوير هذا القطاع متوقعا ان التعاون سيكون كبير في الفترة القادمة في هذا القطاع في ظل وجود متخصصين في تدوير مخلفات الدباغة وتحويلها الي اسمدة عضوية.

وقال "مهران" إن الاستفادة من الخبرات المتبادلة طبقا للتطورات العالمية تؤدي الي تنمية هذا القطاع وفتح اسواق تصديرية جديدة وهو الهدف الاسمي من هذا اللقاء وكذلك العمل من خلال شهادات الجودة ذات المواصفات العالمية التي من خلالها سيتم دخول الاسواق المختلفة لافتا الي تكثيف الاتصال بين الجانبين مستقبلا خاصة بعد هذا اللقاء الذي يستهدف تطوير هذا القطاع طبقا للمواصفات العالمية لكافة المنتجات في قطاع الجلود.

واكد اعضاء البعثة الايطالية ان هذا اللقاء يستهدف الاستدامة في قطاع الجلود وفتح اسواق تصديرية جديدة بمنتجات ذات مواصفات عالمية والتركيز علي شهادات الجودة المستقبلية في جميع مراحل الانتاج والحفاظ علي البئية مشيرا الي ان هناك نظرة توسعية للاسواق الوطنية والعالمية والالتزام بالمعايير العالمية خاصة في ظل جائحة "كورونا" واستخدام الالات الحديثة والاعتماد علي احدث تكنولوجيا في الانتاج وسبل التسويق الحديثة التي تمكنا من دخول الاسواق العالمية في هذا القطاع.