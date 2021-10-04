شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات أخرى مرهون بالتطوير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، م. أمين الناصر، إنه لا يمكن الاعتماد فقط على قطاع النفط إذ يتم التركيز على انبعاثات أقل، مشيرا إلى أن أرامكو تبذل قصار جهدها لتقليل انبعاثات ثاني أكسد الكربون ولكن السوق بحاجة إلى التطوير أولا لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات أخرى

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بمشاركة اليكس شيندلار رئيس شركة إنيرجي إنتليجينس، في منتدى إنيرجي إنتليجينس 2021 الذي يعقد خلال الفترة من 4 وحتى 7 من أكتوبر 2021م.

وأضاف أن فلسفة أرامكو تعتد على توفير زيت غاز أنظف على المدى الطويل، فيما يتم العمل على تطويره على المدى الطويل، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الوصول إلى 24 مليون برميل يوميًا من الطلب على النفط في عام 2050 بموجب أحد سيناريوهات IEA غير ممكن إذ ما زلنا نتوقع نمو الطلب على النفط.

وأكد أن الأمر سيستغرق حتى عام 2027 لشركة أرامكو لزيادة طاقتها من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليون برميل يوميًا، وذلك لن يحدث بين عشية وضحاها، لافتا إلى أن هناك طلبًا جيدًا على النفط حاليًا.

وتوقع أن سيبلغ الطلب على النفط 99 مليون برميل يوميا بنهاية العام وأكثر من 100 مليون برميل يوميا العام المقبل.

ويستكشف المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، حيث يبدأ العالم في الخروج من جائحة فيروس كورونا. وأدى الوباء إلى تسريع تحول المجتمع نحو مزيج أنظف وأكثر تنوعًا من الطاقة، سواء كان ذلك للنفط والغاز مع انبعاثات كربونية أقل، أو الطاقات المتجددة، أو المزيد من الخيارات المتطورة بما في ذلك الهيدروجين. في الوقت نفسه، أظهر التحدي العالمي المتمثل في معالجة تغير المناخ الحاجة إلى ضمان أن يكون انتقال الطاقة فعالا ومنصفًا، لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي. سيتم إجراء جلسات المنتدى عبر الفيديو كونفرنس.