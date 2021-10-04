شكرا لقرائتكم خبر السعودية للكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس قطاع الأمن الصناعي في الشركة المهندس زياد الشمري أن مشاركة الشركة في المؤتمر والمعرض المصاحب تأتي ضمن جهودها لتطبيق معايير السلامة العالمية، وإسهاما في نشر ثقافة السلامة في مواقع العمل لحماية الأفراد والمجتمع.
وبين أن الشركة شاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح يستعرض مجموعة من الإرشادات التوعوية في مجال الإشراف الفعال على السلامة، وإجراءات العمل الآمن، والقواعد الذهبية للعمل على المرتفعات والأماكن المحصورة، والسلامة من الإجهاد الحراري، واستخدام التقنية لتجنب مخاطر الحريق في مواقع العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية للكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.