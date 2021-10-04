السعودية للكهرباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك في المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر، بصفتها راعيا استراتيجيا، والذي نظمته الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، في الرياض بين 3 -6 من أكتوبر الحالي.

وأوضح رئيس قطاع الأمن الصناعي في الشركة المهندس زياد الشمري أن مشاركة الشركة في المؤتمر والمعرض المصاحب تأتي ضمن جهودها لتطبيق معايير السلامة العالمية، وإسهاما في نشر ثقافة السلامة في مواقع العمل لحماية الأفراد والمجتمع.

وبين أن الشركة شاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح يستعرض مجموعة من الإرشادات التوعوية في مجال الإشراف الفعال على السلامة، وإجراءات العمل الآمن، والقواعد الذهبية للعمل على المرتفعات والأماكن المحصورة، والسلامة من الإجهاد الحراري، واستخدام التقنية لتجنب مخاطر الحريق في مواقع العمل.