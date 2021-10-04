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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرامكو السعودية حددت موعد إعلان نتائجها المالية الرئيسة وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2021م، وذلك بتاريخ 25 ربيع الأول 1443 (31 أكتوبر 2021)، قبل افتتاح سوق تداول. وأوضحت أرامكو أن نشر البيان الصحفي للنتائج سيكون يوم الاثنين 26 ربيع الأول 1443 (1 نوفمبر 2021)، الذي سيتضمن التقرير الأولي للربع الثالث من عام 2021م والقوائم المالية الكاملة.



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