وزير المالية

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واستعرض المجلس في اجتماعه أداء الهيئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وناقش الموضوعات.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع استراتيجية الهيئة للأعوام 2022 - 2025، كما اعتمد المجلس قواعــد برامــج التعليــم المهنــي المســتمر، التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم وتحديث معلوماتهم وتطوير مهاراتهم في الموضوعات ذات العلاقة بالمهنة وفقا للأحكام والضوابط الواردة في هذه القواعد.
واطلع المجلس على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها، واتخذ حيالها عددا من القرارات.
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