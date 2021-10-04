وزير الصناعة

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وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.
ورحب الخريف بالتعاون مع الجانب البوروندي في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدا الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم التبادل التجاري، فيما بحث الوزير البوروندي فرص استفادة بلاده من خبرة المملكة في قطاع التعدين.
ودعا شينجيرو رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاع التعدين، لما تتميز به بورندي من موقع استراتيجي، وثروات معدنية مثل النيكل والذهب، مشيرا إلى أن زيارته المملكة تعد الأولى له في المنطقة وهو ما يعبر عن أهمية المملكة لجمهورية بوروندي.
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