جمعية تهامة ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

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ووافق المجلس على تعيين «الخراشي وشركاه» عضو Mazars، بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022 والربع المالي الأول من عام 31 مارس 2023 وتحديد أتعابه.
ووافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 14-10-2021 ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي في 13-10-2024، كما وافق على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من 14-10-2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13-10-2024.
أعضاء لجنة المراجعة:
سلطان عبدالعظيم رئيس اللجنة (عضو مستقل).
عبدالعزيز الرشيدي – عضو اللجنة (عضو من خارج المجلس).
كريم شنيور - عضو اللجنة (عضو من خارج المجلس).
عبدالسلام عبدالسلام - عضو اللجنة (عضو من خارج المجلس).
أعضاء مجلس الإدارة:
ساري المعيوف
سلمان الأسمري
أسماء فطاني
عبدالعزيز السويلم
سلطان عبدالعظيم
إبراهيم الشبيب
المعتصم بالله علام
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