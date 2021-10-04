هدف: أكاديمية القيادة تسعى لتمكين منشآت القطاع الخاص

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وجدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص لترشيح منسوبيها وتسجيلهم في برنامج أكاديمية هدف للقيادة، من خلال زيارة البوابة الالكترونية للأكاديمية عبر الرابط
hrdfacademy.sa، حيث تعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل المبادئ الفاعلة والمؤثرة من خلال عدد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا، وتسعى إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.
ويتضمن برنامج الأكاديمية خمس مراحل، تبدأ بتدريب المشاركين تدريبا مباشرا مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثانية من البرنامج؛ يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الثالثة يتلقى المشاركون تدريبا مباشرا مدته 5 أيام، وفي المرحلة الرابعة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز المرحلة الخامسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.
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