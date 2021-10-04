الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 4-10-2021، ثباته أمام الجنيه المصرى، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعره فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

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وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم ، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك صباحا، ليرتفع سعره فى البنك لـ 18.12جنيه للشراء، و18.28 للبيع، مقابل سعره أمس الأحد كان بـ 18.09جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.15جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

 

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.18  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa