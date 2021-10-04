شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 4-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك صباحا، ليرتفع سعره فى البنك الأهلى المصري لـ 18.12جنيه للشراء، و18.28 للبيع، مقابل سعره أمس الأحد كان بـ 18.09جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.15جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد بكافة البنوك العاملة فى مصر.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات كافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى كما هو عليه بالأمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الأحد كان بـ 18.08 للشراء، 18.26 جنيه للبيع.

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18.27جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.12جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.08 جنيه.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.15جنيه للشراء.

18.28جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.26 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.12جنيه للشراء.

18.27جنيه للبيع.

18.29جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.14 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.11جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.14 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.17 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.17 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.