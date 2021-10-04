شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» و«الطاقة» يقودان مؤشر الأسهم للارتفاع 0.1 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.12 %، ليبلغ مستوى 11466 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليار ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة 198.015 مليون سهم، فيما بلغ عدد الصفقات 359.675 صفقة.

ووفقا لبيانات السوق المالية «تداول» فإن قطاعي البنوك والطاقة قادا المؤشر للارتفاع إذ سجلا زيادة بنسبة 1.57 %، و0.62 % على التوالي فيما سجل قطاع تجزئة الأغذية ارتفاعا بنسبة 0.32 %، وقطاع تجزئة السلع الكمالية 0.30 %، بينما سجل قطاع السلع الرأسمالية ارتفاعا بنسبة 0.12 %.

وأشارت البيانات إلى أن جميع القطاعات سجلت تراجعا فيما جاء على رأسها قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 2.13 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.72 %، فيما انخفضت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.43 %، وقطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.33 %.

ولفتت البيانات إلى أن قطاع المواد الأساسية انخفض بنسبة 1.23 %، فيما انخفض قطاع النقل بنسبة 1.19 %، بينما تراجع قطاعا التأمين والأدوية بنسبة 0.95 % و 0.86 %، على التوالي.

ولفتت البيانات إلى أن سهم شركة البحر الأحمر كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.07 % وبسعر 29 ريالا، بينما تلاه سهم صدق بارتفاع قدره 3.84 %، وسابك للمغذيات الزراعية بنسبة 3.51 %، ومسك وعطاء بارتفاع 3.45 % و 3.04 % على التوالي.

وتصدر سهم أسمنت نجران الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.25 %، تلاه سلوشنز بنسبة 4.04 %، ومعادن بنسبة 3.98 %، وسلامة وبترو رابغ بتراجع بنسبة 3.04 % و 3 % على التوالي.

وكان الأكثر نشاطا بالكمية سهم كيان السعودية بنحو 14.147 مليون سهم، تلاه أرامكو بـ13.150 مليون سهم، وثالثا: سيرا بـ11.969 مليون سهم، فيما كان الأكثر نشاطا بالقيمة سهم الراجحي بتدوالات بلغت 810.810 مليون ريال، تلاه سهم سلوشنز بـ702.896 مليون ريال، وثالثا جاء أرامكو بـ 477.375 مليون ريال.