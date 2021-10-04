شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» و«الطاقة» يقودان مؤشر الأسهم للارتفاع 0.1 % والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لبيانات السوق المالية «تداول» فإن قطاعي البنوك والطاقة قادا المؤشر للارتفاع إذ سجلا زيادة بنسبة 1.57 %، و0.62 % على التوالي فيما سجل قطاع تجزئة الأغذية ارتفاعا بنسبة 0.32 %، وقطاع تجزئة السلع الكمالية 0.30 %، بينما سجل قطاع السلع الرأسمالية ارتفاعا بنسبة 0.12 %.
وأشارت البيانات إلى أن جميع القطاعات سجلت تراجعا فيما جاء على رأسها قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 2.13 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.72 %، فيما انخفضت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.43 %، وقطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.33 %.
ولفتت البيانات إلى أن قطاع المواد الأساسية انخفض بنسبة 1.23 %، فيما انخفض قطاع النقل بنسبة 1.19 %، بينما تراجع قطاعا التأمين والأدوية بنسبة 0.95 % و 0.86 %، على التوالي.
ولفتت البيانات إلى أن سهم شركة البحر الأحمر كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.07 % وبسعر 29 ريالا، بينما تلاه سهم صدق بارتفاع قدره 3.84 %، وسابك للمغذيات الزراعية بنسبة 3.51 %، ومسك وعطاء بارتفاع 3.45 % و 3.04 % على التوالي.
وتصدر سهم أسمنت نجران الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.25 %، تلاه سلوشنز بنسبة 4.04 %، ومعادن بنسبة 3.98 %، وسلامة وبترو رابغ بتراجع بنسبة 3.04 % و 3 % على التوالي.
وكان الأكثر نشاطا بالكمية سهم كيان السعودية بنحو 14.147 مليون سهم، تلاه أرامكو بـ13.150 مليون سهم، وثالثا: سيرا بـ11.969 مليون سهم، فيما كان الأكثر نشاطا بالقيمة سهم الراجحي بتدوالات بلغت 810.810 مليون ريال، تلاه سهم سلوشنز بـ702.896 مليون ريال، وثالثا جاء أرامكو بـ 477.375 مليون ريال.