شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن يتراوح بين 14300-14700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 4-10-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلن من المصانع المحلية بحسب ما اكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الحديد تتراوح بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأشار الزيني في تصريح خاص لليوم السابع أن الأسمنت الأسود يتراوح بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" فيتراوح الطن بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

وأضاف الزيني أن أسعار الجبس تتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.