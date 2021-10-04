شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن يتراوح بين 14300-14700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الحديد تتراوح بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.
وأشار الزيني في تصريح خاص لليوم السابع أن الأسمنت الأسود يتراوح بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" فيتراوح الطن بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.
وأضاف الزيني أن أسعار الجبس تتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.