شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 1.189 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للمدرس الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولى بالدور الفعال للمدرس فى التنمية ويتم الاحتفال هذا العام2021 تحت شعار " المعلم عماد إنعاش التعليم ".

ومن أهم المؤشرات، 1.189 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي ( عام-ازهرى)عـام2019/2020 مقابـل 1.206مليون مدرس خـلال عــام 2018/2019

1.025 مليون مدرس بالتعليم العام عام 2019/2020 مقابل 1.038 مليون عام 2018/2019، 163ألف مدرس بالتعليم الأزهري 2019/2020 مقابل 168.1 ألف مدرس عام 2018/2019 .

وقال البيان إن هناك 62.7 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 58.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 3.8 ألف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.569 مليون تلميذ (منهم 1.458 مليون بالتعليم العام ، 110.5 ألف بالتعليم الأزهري) .

وهناك 514.4 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي (منهم 440.5 ألف مدرس بالتعليم العام، 73.8 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى) يقومون بالتدريس لعدد 13.752 مليون تلميذ (منهم 12.820 مليون تلميذ بالتعليم العام، 932.3 ألف تلميذ بالتعليم الأزهرى ) .

بالنسبة للتعليم الإعدادي هناك 297.6 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي (منهم 254.8 ألف مدرس بالتعليم العام، 42.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري)

يقومون بالتدريس لعدد 5.626 مليون تلميذ (منهم 5.238 مليون تلميذ تعليم عام، 388.1 ألف تلميذ تعليم أزهري)

وبالنسبة للتعليم الثانى هناك 148.2 ألف مدرس بالتعليم الثانوى (منهم 106.7 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، 41.5 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.156 مليون تلميذ (منهم 1.819 مليون تلميذ تعليم الثانوي عام، 336.7 ألف تلميذ تعليم أزهرى) و 146.7 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.054 مليون تلميذ، كما أن هناك 8.1 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 133.7 ألف تلميذ، و 9.9 آلاف مدرس يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 42.3 ألف تلميذ، إلى جانب 1.1 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لعدد 10.0 ألف تلميذ ازهري .

وبالنسبة للتعليم العالي فإن هناك 128.2 ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدراسي 2019/2020 يقومون بالتدريس لعدد 3.339 مليون طالب بالتعليــم العالي بمتوسط عضو هيئة تدريس/ 26 طالب، مقابل 126.4 ألف عضو يقومون بالتدريس لعدد 3.104 مليون طالــب بمتوســط عضــو هيئــة تدريـس / 25 طالـب عام 2018 /2019 بنسبة زيادة قدرها 1.4%، وهناك 101.5 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكوميـة وجامعة الأزهر يقومون بالتدريس لعدد 2.442 مليون طالب، إلى جانب 11.8 آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصــــة يقومون بالتدريس لعدد 207.2 ألف طالب، و11.8 ألف عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا والأكاديميات يقومون بالتدريس لعدد 505.2 ألف طالب، و 2.8 ألف عضو هيئـة تدريس بالمعاهـد الفنية (فوق المتوسطة) الحـكومية والخـاصة يقومون بالتـدريس لعـدد 162.1 ألف طالـب، و 308 عضو هيئــة تدريس بالمعاهــد المتنوعة الخاصة يقومون بالتدريس لعدد 22.8 ألف طالب .